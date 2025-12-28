Terza vittoria di fila per la Juve, ma Zazzaroni frena: "Non vale Napoli e Inter"

Vittoria importante quella di ieri della Juventus, per 0-2 sul campo del Pisa. 3 punti che collocano i bianconeri momentaneamente al terzo posto a quota 32, anche se con 2 partite in più rispetto ad Inter, Milan e Napoli. Sempre più incisivo il tecnico Spalletti, come sottolineato da Ivan Zazzaroni nel suo fondo sul Corriere dello Sport. "Dopo un’ora di nulla e vuoti, ha tolto Openda e Locatelli per inserire David e soprattutto Zhegrova. L’esterno kosovaro ha svolto subito il compito che di solito è affidato a Conceicao: ha spaccato la partita attraverso l’uno contro uno, l’accelerazione non fine a sé stessa e la palla messa in mezzo".

Piegato nel finale un Pisa volenteroso e sfortunato, che esce dallo stadio di casa con l'ennesima buona prova contro una big ma anche con 0 punti: "Il Pisa con la sua qualità approssimativa ma con una preparazione fisica, una disponibilità al sacrificio e un’attenzione davvero encomiabili. In alcuni momenti il pressing alto della squadra di Gilardino ha avuto accenti addirittura commoventi: una traversa e un palo il prodotto di tanto sforzo, ma non valgono un gol".

Sulle prospettive per questa stagione, infine, Zazzaroni resta cauto: "Continuo a ripetere che la Juve non vale l’Inter o il Napoli: se la può giocare per il terzo posto con il Milan e la Roma se Gasperini riceverà uno o due attaccanti svegli dal mercato".