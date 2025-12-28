La difesa ritrovata: in Supercoppa due clean sheet di fila e tante certezze per Conte

La Supercoppa di Riad ha restituito al Napoli una certezza che, nella seconda stagione targata Antonio Conte, si era vista a intermittenza: la solidità difensiva. Contro Milan prima e Bologna poi, la retroguardia azzurra ha chiuso a doppia mandata, senza subire gol in 180 minuti filati. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è stato un ritorno al passato recente: quello del Napoli che appena un anno fa era stato il miglior reparto difensivo d’Europa nei cinque grandi campionati, con appena 27 reti incassate in 38 partite. Numeri da squadra dominante, capace di vincere anche “in ciabatte”.

In questa stagione, però, il clean sheet era diventato un’eccezione. Dopo le prime gare senza gol subiti contro Sassuolo e Cagliari, la solidità si era persa tra campionato e Champions. A Riad, invece, il Napoli ha mostrato di nuovo la sua faccia migliore: compatta, ordinata e cinica. Un segnale importante, forse una base su cui Conte spera ora di costruire continuità anche in Serie A.