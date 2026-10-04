Meret verso il rientro in gruppo: segnali incoraggianti per Allegri

Il portiere azzurro potrebbe riprendere gli allenamenti già da domani, mentre migliorano anche le condizioni di Giovane.

Il Napoli guarda con attenzione all'infermeria in vista della ripresa degli allenamenti. La situazione resta delicata, ma per Massimiliano Allegri stanno arrivando alcuni segnali incoraggianti sul recupero di diversi giocatori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe presto ritrovare Alex Meret, che già da domani dovrebbe avere la possibilità di riprendere il lavoro con il gruppo. In miglioramento anche Giovane: il brasiliano sta meglio, anche se non sarebbe ancora completamente recuperato.

Favasuli si ferma, Marianucci punta al rientro dopo la sosta

Nell'elenco degli indisponibili si è aggiunto invece Costantino Favasuli. Il calciatore ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a causa di una lesione al retto femorale ed è tornato a Castel Volturno per iniziare le terapie. Situazione differente per Luca Marianucci, reduce da diversi mesi complicati dopo il problema accusato durante il ritiro di Castel di Sangro: il difensore centrale punta adesso a tornare a disposizione immediatamente dopo la sosta.

McTominay Napoli, martedì gli accertamenti decisivi per l'idoneità fisica

La data più importante sul calendario del Napoli è però martedì 6 ottobre. Scott McTominay sarà sottoposto agli accertamenti necessari per ottenere l'idoneità fisica e poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Lo scozzese ha disputato finora soltanto le prime due partite contro Genoa e Como, accumulando complessivamente 146 minuti. Il suo recupero sarebbe particolarmente importante per Allegri, che considera McTominay un elemento capace di modificare equilibri e rendimento della squadra. L'obiettivo è quindi ricevere dagli esami il via libera definitivo e riaverlo presto a pieno regime.