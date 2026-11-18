Milinkovic sorpassa Meret nelle gerarchie? Un aspetto può convincere Allegri

Vanja Milinkovic-Savic si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Napoli di Massimiliano Allegri.

Vanja Milinkovic-Savic si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo un'estate trascorsa con il futuro in bilico e la possibilità di lasciare il club azzurro, il portiere serbo è rimasto e ha progressivamente scalato le gerarchie, convincendo l'allenatore attraverso prestazioni di alto livello.

Come evidenzia La Repubblica, il 29enne ha scelto la strada del lavoro e della concretezza, riuscendo a imporsi senza proclami. Le ultime prestazioni contro Monza e Lazio hanno ulteriormente rafforzato la sua candidatura per una maglia da titolare.

Milinkovic-Savic convince Allegri: Meret rischia ancora la panchina

Il quotidiano sottolinea soprattutto la crescita del portiere serbo, capace di abbinare alle sue qualità nel gioco con i piedi interventi decisivi tra i pali. "La consueta abilità nei rilanci è stata accompagnata da riflessi pronti e parate di qualità", scrive La Repubblica, evidenziando anche i complimenti ricevuti da Massimiliano Allegri dopo la prestazione contro la Lazio.

Segnali che sembrano indirizzare le prossime scelte dell'allenatore azzurro. Secondo il quotidiano, infatti, Milinkovic-Savic sarebbe favorito su Alex Meret anche per la sfida contro il Torino, sua ex squadra, alla ripresa del campionato.