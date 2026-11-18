Allegri sorride: Spinazzola vicino al rientro, le ultime su Favasuli e Neres

Il Napoli prova a recuperare alcuni degli infortunati in vista della prossima sfida contro il Torino

Il Napoli prova a recuperare alcuni degli infortunati in vista della prossima sfida contro il Torino. Come riferisce il Corriere dello Sport, arrivano segnali incoraggianti da Castel Volturno soprattutto per Leonardo Spinazzola, che potrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la gara del Maradona.

Napoli, Spinazzola vicino al rientro: cautela per Neres e Favasuli

L'esterno azzurro è fermo dal 24 ottobre, quando contro la Roma aveva riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide contro Monza, Juventus, Lazio e Porto. Adesso il recupero sembra essere entrato nella fase decisiva e lo staff tecnico spera di poterlo nuovamente avere a disposizione contro i granata. Situazione differente, invece, per David Neres e Costantino Favasuli. Entrambi continueranno a essere monitorati quotidianamente dallo staff medico del Napoli, che non intende accelerare i tempi e procederà con la massima prudenza per evitare possibili ricadute.