Lucca, pochi svaghi e tanta pressione: Allegri non gli fa mancare la fiducia
Lorenzo Lucca sta attraversando un periodo particolarmente complicato al Napoli, tra difficoltà in campo, assenza di gol e critiche ricevute negli ultimi mesi. A raccontare il momento dell'attaccante azzurro è l'edizione odierna de Il Mattino, che si sofferma anche sulle abitudini del calciatore lontano dal terreno di gioco.
Lucca, momento difficile al Napoli: zero gol e il sostegno della famiglia
"Lucca sta vivendo un momento di forte pressione, soprattutto per il rapporto diretto tra gli episodi in campo e la quantità di giudizi e insulti ricevuti in questi mesi", scrive il quotidiano, sottolineando come l'attaccante preferisca trascorrere il tempo libero in casa, circondato dall'affetto della famiglia.
Nonostante le difficoltà e lo zero ancora presente alla voce gol segnati, Lucca continua ad allenarsi con grande determinazione, intenzionato a dimostrare il proprio valore e invertire la tendenza.
Allegri vicino a Lucca: confronto continuo con l'attaccante
A sostenere il centravanti c'è anche Massimiliano Allegri. Come evidenzia Il Mattino, "Il conforto e la fiducia da parte di Allegri, però, non sono mai passati, anzi. Con l'allenatore del Napoli il confronto è continuo".
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