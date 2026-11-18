Torino, sospiro di sollievo per Vlasic: escluse lesioni, ma è in dubbio per il Napoli

Lo staff medico del Torino continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni di Vlasic per valutare i progressi e stabilire i tempi del pieno recupero

Buone notizie in casa Torino sulle condizioni di Nikola Vlasic. Gli accertamenti medici effettuati nella giornata di ieri hanno escluso lesioni, facendo rientrare l'allarme relativo alle condizioni fisiche del centrocampista granata. Resta tuttavia da valutare la sua disponibilità in vista della prossima sfida contro il Napoli.

Vlasic, esami negativi e allenamento personalizzato: le ultime verso il Napoli

Come riferisce Tuttosport, il calciatore croato è già tornato ad allenarsi nel pomeriggio di ieri, seguendo un programma individuale che ha previsto anche una parte atletica svolta con buona intensità. Lo staff medico del Torino continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni di Vlasic per valutare i progressi e stabilire i tempi del pieno recupero. Al momento, però, non è ancora possibile prevedere se il centrocampista sarà convocato per la partita contro il Napoli. La situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni.