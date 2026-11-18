Riposo extra per De Bruyne: la concessione di Allegri al belga
Kevin De Bruyne tornerà ad allenarsi con il Napoli più tardi rispetto agli altri nazionali. Come riferisce Il Mattino, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere al centrocampista belga un giorno supplementare di riposo dopo le fatiche accumulate con la propria nazionale nelle sfide di Nations League contro Turchia e Italia.
De Bruyne, rientro posticipato a Castel Volturno: la decisione di Allegri
Il quotidiano sottolinea come il belga, protagonista di due partite disputate quasi integralmente, abbia ricevuto il permesso di trascorrere qualche ora in più con la famiglia prima di riprendere gli allenamenti a Castel Volturno. Una scelta legata alla necessità di gestire le energie del giocatore, soprattutto in vista del prossimo ciclo di impegni tra Serie A e Champions League.
Il Mattino evidenzia anche il rendimento differente mostrato da De Bruyne con il Belgio rispetto alle prestazioni offerte finora con la maglia del Napoli. Durante la trasferta in Turchia, inoltre, il centrocampista aveva accusato un fastidio alla caviglia, tanto da essere ripreso mentre assumeva una compressa, presumibilmente un antidolorifico. Un problema che non gli ha comunque impedito di scendere in campo contro l'Italia, disputando quasi novanta minuti su ottimi livelli.
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