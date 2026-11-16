"Gli manca la cattiveria dei bomber veri": l'accusa a Hojlund sui quotidiani
Rasmus Hojlund continua a mostrare due versioni differenti di sé: quella brillante e incisiva con la nazionale danese e quella meno convincente con la maglia del Napoli. Un rendimento che alimenta interrogativi sulle difficoltà dell'attaccante azzurro, soprattutto in fase realizzativa. La Gazzetta dello Sport, in un approfondimento dedicato al centravanti, torna sull'occasione sprecata contro la Lazio, quando Hojlund non è riuscito a trovare il gol da posizione favorevolissima: "Negli occhi dei tifosi azzurri c’è ancora quell’occasionissima fallita contro la Lazio, a un metro dalla porta sguarnita".
Hojlund, il confronto tra Napoli e Danimarca: le difficoltà dell'attaccante azzurro sotto porta
Il quotidiano riconosce l'influenza dell'intervento di Mandas, ma sottolinea soprattutto un aspetto sul quale il danese deve ancora migliorare: "Manca la cattiveria sotto porta dei bomber veri, di chi vive per rubare l’attimo vincente, di chi riesce a stare sempre un centimetro avanti all’avversario, per spingerla dentro".
Un limite emerso anche nella sfida contro il Venezia, quando Hojlund ha perso un duello decisivo con Juan Jesus in una situazione simile. Sono proprio questi episodi, secondo la Gazzetta, a separare un attaccante di talento da un autentico fuoriclasse.
Il giornale conclude evidenziando la distanza tra le prestazioni offerte nel Napoli e quelle con la Danimarca: "All’Hojlund 'italiano' manca ancora qualcosa per diventare un crack, come da profezia di Conte"
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