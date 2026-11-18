Cosa accadrà al Centro di Castel Volturno? Previsto nuovo complesso alberghiero
Il Napoli guarda al futuro e prepara una nuova fase di investimenti nelle infrastrutture. Come riferisce Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è sempre più concentrato sulla realizzazione del nuovo centro sportivo e sul progetto dello stadio di proprietà, due opere considerate strategiche per la crescita del club azzurro.
Napoli, il futuro di Castel Volturno e gli investimenti di De Laurentiis
Secondo il quotidiano, la solidità economica della società, testimoniata dal record storico di fatturato e dai risultati finanziari legati alla Champions League, rappresenta una base importante per avviare questa nuova fase di sviluppo. Una delle novità più interessanti riguarda proprio l'attuale quartier generale della squadra. Il centro sportivo di Castel Volturno sarebbe infatti destinato a ospitare un nuovo complesso alberghiero, una volta completato il trasferimento del Napoli nella futura struttura.
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