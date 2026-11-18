Napoli-Torino, le scelte di Allegri: pensa a tre novità di formazione
Massimiliano Allegri studia alcune novità di formazione in vista della sfida contro il Torino. Il tecnico del Napoli potrebbe sorprendere nelle scelte iniziali, puntando su alcuni calciatori finora poco utilizzati o reduci da problemi fisici. A fare il punto è l'edizione odierna de Il Mattino, che si sofferma sulle possibili decisioni dell'allenatore azzurro.
Una delle principali novità potrebbe riguardare Costantino Favasuli, candidato a partire titolare sulla fascia destra. Come scrive il quotidiano, "Le scelte con il Torino potrebbero vedere l'esordio dal primo minuto di Favasuli nel posto in campo per cui è stato preso dal Catanzaro ovvero come terzino destro".
Napoli-Torino, Favasuli verso l'esordio dal primo minuto: le ultime su Neres e Vergara
Attenzione anche alla situazione di David Neres, il cui impiego continua a essere condizionato dai problemi fisici. Nonostante le frequenti ricadute, il brasiliano potrebbe rappresentare una soluzione dal primo minuto. Il quotidiano sottolinea infatti: "Vero che Neres mette in ansia perché le sue ricadute sono assai frequenti, ma non è escluso che possa giocare dal primo minuto".
Infine, indicazioni positive anche per Antonio Vergara, che potrebbe trovare spazio nell'undici iniziale. Secondo Il Mattino, infatti, "Vergara verso la maglia da titolare contro il Torino".
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