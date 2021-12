Mertens bocciato dai quotidiani: "Da centravanti statico non aiuta, perde lucidità"

Il Napoli cade in casa, l'Empoli si impone 1-0 grazie alla rete di Cutrone. Alla squadra di Spalletti, ancora orfana di Osimhen, questa volta è mancato Mertens, che fino ad oggi aveva tolto le castagne dal fuoco agli azzurri. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "In una serata così servita una sua genialata. Ci prova solo una volta e senza la mira giusta". 5,5 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Da centravanti statico non aiuta, la gamba stavolta l’abbandona". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "La classe non gli manca, le giocate sono di spessore. Poi perde lucidità, commette qualche errore e si vede sempre meno".

