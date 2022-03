Mertens ha già in mente una cosa per Ciro Romeo: scelta la data per la dedica

Dries Mertens è al settimo cielo in questi giorni dopo la nascita del suo primogenito, Ciro Romeo, avvenuta ieri intorno alle 18:30

Dries Mertens è al settimo cielo in questi giorni dopo la nascita del suo primogenito, Ciro Romeo, avvenuta ieri intorno alle 18:30. E ora ha in mente già qualcosa per lui, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L’attaccante del Napoli ha già scelto la data per il gol da dedicare al piccolo Ciro. Non può aspettare. Mertens ha puntato la trasferta di domenica a Bergamo. Contro l’Atalanta, un faccia a faccia d’alta quota, in missione speciale. Per dare più forza al sogno scudetto. Che è la cornice più bella possibile da mettere ai suoi otto anni con la maglia del Napoli. Ci crede Dries al progetto tricolore coltivato con tenacia e serietà sotto la guida di Spalletti".