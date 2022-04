Mertens-ADL,i motivi che hanno spinto il patron ad anticipare l'incontro con Dries

Una visita di cortesia per la nascita di Ciro Romeo? Magari sì, magari anche: però i due hanno ovviamente parlato del prolungamento del contratto

Aurelio De Lauentiis ha deciso di giocare d'anticipo con Dries Mertens, nel tentativo di ridare serenità alla squadra e rassicurare l'ambiente. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "De Laurentiis aveva dato appuntamento a Mertens a fine stagione per cominciare a parlare del rinnovo, ma evidentemente gli ultimi i risultati e le tensioni nate tra l’addio allo scudetto e una Champions da abbracciare al più presto hanno convinto il presidente ad accorciare i tempi. E dunque a seminare un po’ di serenità nell’ambiente e un po’ di gioia nei cuori azzurri spezzati da tutto quanto è accaduto dalla Fiorentina all’Empoli. Soprattutto a Empoli.

E così DeLa ha squarciato il velo della privacy, quella stessa che aveva caratterizzato la trattativa del 2020, e intorno alle 16 di ieri è arrivato a Palazzo Donn’Anna, via Posillipo, a bordo dell’inconfondibile Van nero che ormai tutti conoscono in città; e tutti sanno perfettamente che in quel meraviglioso palazzo storico a picco sul mare abita lui, Dries, l’amore senza fine dei cittadini azzurri. L’unico idolo. Un caffè a casa del suo attaccante? Una visita di cortesia per la nascita di Ciro Romeo? Magari sì, magari anche: però i due hanno ovviamente parlato del prolungamento del contratto e del momento del Napoli.