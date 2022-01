Mertens, il Bologna porta bene: 11 gol in 14 precedenti, ma oggi può partire dalla panchina

Quasi certamente non sarà titolare, ma è altrettanto sicuro che come minimo uno spezzone di partita lo disputerà. E Bologna gli porta molto bene. Dries Mertens dovrebbe partire dalla panchina stasera al Dall'Ara, per poi subentrare e provare a migliorare il suo record di gol. E di gol, al Bologna, ne ha già segnati molto: ben 11, in appena 14 precedenti contro i felsinei. Insomma, quando 'Ciro' vede rosso(blù) si scatena davvero. A scriverlo è il Corriere dello Sport.