Mertens nella storia: con un gol alla Juve taglierebbe un altro traguardo

In campo da titolare inseguendo un traguardo prestigioso. Con un gol contro la Juventus, Dries Mertens affiancherebbe Vojak (102) diventando il miglior marcatore azzurro in Serie A. Con una doppietta, invece, avverrebbe il sorpasso. Un altro potenziale record per il belga che da tempo ormai guida la classifica dei bomber di tutti i tempi (134 reti) che hanno vestito la maglia del Napoli. Un motivo in più per fare bene contro la Juventus.