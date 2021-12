Milan, Kessie in calo e per la Gazzetta niente rinnovo: il PSG arriva ad 8mln

Rendimento in calo e rinnovo in salita per Franck Kessie, scrive La Gazzetta dello Sport. Pioli è intenzionato a lasciarlo fuori nella trasferta di Udine vista anche l'ultima prova flop in Europa contro il Liverpool. Sul suo futuro continua ad esserci incertezza: il contratto di Franck resta in scadenza a giugno e diplomazia a parte, "finché c’è tempo c’è speranza", aveva detto il d.t. Maldini a fine novembre, non si segnalano passi in avanti. Per convincere il centrocampista a rinnovare alle cifre proposte dal Milan (6,5 milioni all’anno) servirebbe una retromarcia rispetto all’idea di andare a incassare molto di più altrove. Ma gli 8 milioni promessi, o ipotizzati, dal Psg saranno ancora sul tavolo?