Milan-Napoli, il settore ospiti non è sold-out: le limitazioni frenano la vendita
Niente sold out perché non sono stati acquistati tutti i biglietti nel settore ospiti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport aggiornando la situazione legata ai biglietti: saranno oltre 72.000 gli spettatori per Milan-Napoli di domani sera. Spettacolo in campo e anche sugli spalti con una curiosità record per questa stagione: circa 14.000, ovvero il 40% dei biglietti acquistabili, saranno stranieri ed in questo senso una spinta l’ha data la Fashion week milanese.
Nel settore ospiti: sono attesi circa 3.000 supporters del Napoli rispetto ai 4.500 che il terzo anello verde può contenere. Motivo? Le limitazioni stabilite per la vendita dei tagliandi ovvero i sostenitori del Napoli non residenti in Campania possono acquistare biglietti per il settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso rilasciata dal Napoli, scrive quest'oggi il quotidiano sportivo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
