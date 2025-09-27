Milan-Napoli, il settore ospiti non è sold-out: le limitazioni frenano la vendita

vedi letture

Niente sold out perché non sono stati acquistati tutti i biglietti nel settore ospiti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport aggiornando la situazione legata ai biglietti: saranno oltre 72.000 gli spettatori per Milan-Napoli di domani sera. Spettacolo in campo e anche sugli spalti con una curiosità record per questa stagione: circa 14.000, ovvero il 40% dei biglietti acquistabili, saranno stranieri ed in questo senso una spinta l’ha data la Fashion week milanese.

Nel settore ospiti: sono attesi circa 3.000 supporters del Napoli rispetto ai 4.500 che il terzo anello verde può contenere. Motivo? Le limitazioni stabilite per la vendita dei tagliandi ovvero i sostenitori del Napoli non residenti in Campania possono acquistare biglietti per il settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso rilasciata dal Napoli, scrive quest'oggi il quotidiano sportivo.