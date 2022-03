Milan, Romagnoli verso il forfait: può recuperare solo per la panchina, scelto il sostituto

L'infortunio muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia dovrebbe indurre l'allenatore rossonero a non rischiare il suo centrale

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione per la sfida di domenica contro il Napoli. Una cosa che è quasi certa è che Alessio Romagnoli non sarà titolare. L'infortunio muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia dovrebbe indurre l'allenatore rossonero a non rischiare il suo centrale, che potrebbe essere convocato ma solo per la panchina. Al suo posto pronto Pierre Kalulu per far coppia con Fikayo Tomori. A riportarlo è Tuttosport.