Mancini cambia il ruolo di Vergara: Allegri aveva altri piani per lui

Roberto Mancini ha schierato Vergara come esterno destro, una novità rispetto all'impiego che ne fa il Napoli. Lo scrive Sportmediaset, ricordando che durante il ritiro estivo Allegri aveva addirittura pensato di trasformarlo definitivamente in una mezzala di palleggio. Non una follia, dato che il giovane ha molta qualità e si ispira a chi è partito da quel ruolo per diventare regista, ovvero Piotr Zielinski.

Il possibile compromesso del 3-4-2-1

Con i primi impegni ufficiali della stagione, Vergara è stato però progressivamente avanzato, soprattutto sulle corsie offensive. Il "compromesso" finale potrebbe arrivare con un eventuale cambio di modulo: un 3-4-2-1 con Vergara trequartista, nelle stesse zone di campo in cui lo aveva schierato Antonio Conte per le sue prime presenze in Serie A e non così distante da come lo immagina il Ct per il futuro azzurro.