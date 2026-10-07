Caos in Figc, Gazzetta dello Sport: "Sempre Malagò"
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 7 ottobre, è dedicata soprattutto a Jannik Sinner. Il tennista azzurro, alle prese con il problema al ginocchio, ha deciso di fermarsi e programmare il rientro: "Ci rivediamo nel 2027". L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni agli Australian Open di gennaio, anche a costo di perdere il numero uno prima delle Finals. Spazio anche alla Nazionale italiana e alla nuova generazione azzurra. Il quotidiano titola "L’Italia vede il futuro", soffermandosi sui giovani emergenti, da Kayode fino all’Under 21.
Sul fronte istituzionale, la Gazzetta dedica spazio alle dimissioni di Buonfiglio e alla posizione di Giovanni Malagò, nuovo commissario della Federcalcio: "Sempre Malagò". In basso anche il tema stadio, con i ricorsi bocciati che aprono la strada al progetto per il nuovo San Siro.
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