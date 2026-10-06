Emergenza sulle fasce: tre nomi a sorpresa per Allegri per le prossime partite

Emergenza sulle fasce: tre nomi a sorpresa per Allegri per le prossime partiteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Emergenza sulle fasce per il Napoli. A sinistra, dove il problema riguarda Olivera e dove ora c'è solo Spinazzola, Allegri dovrà inventarsi qualcosa. Da quel lato può agire anche Di Lorenzo, ma a destra c'è soltanto lui: la coperta, insomma, è corta.

Le soluzioni al vaglio di Allegri

In caso di difesa a tre, sulla linea dei centrocampisti c'è anche Politano (o Vergara), mentre a sinistra si potrebbe adattare qualche esterno offensivo. Con la difesa a quattro, invece, sulla corsia mancina potrebbe agire, in casi eccezionali, anche un centrale: Badiashile, ad esempio, che è mancino. Allegri riflette. Lo scrive il Corriere dello Sport.