Retroscena Favasuli: Allegri stava pensando per lui a un ruolo inedito

Arriva una nuova tegola per il Napoli: Favasuli è ko. Un'assenza che pesa, perché Allegri stava pensando di concedergli sempre più fiducia e avrebbe potuto impiegarlo anche sulla corsia mancina, dove il giovane esterno ha spesso giocato nel corso della sua ancora breve carriera. Il tecnico aveva dunque intravisto in lui una possibile soluzione per ampliare le alternative a disposizione, in un momento in cui la rosa è già stata messa a dura prova dagli stop. Il destino, però, ha costretto l'allenatore a rivedere i propri piani, con ripercussioni che potrebbero riguardare anche l'assetto tattico della squadra. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Fasce in emergenza, Allegri deve inventarsi qualcosa

Sulle fasce, infatti, la coperta è sempre più corta. Con Spinazzola fuori, a sinistra Allegri dovrà trovare una soluzione: Di Lorenzo può agire da quel lato, ma a destra resta lui l'unico terzino di ruolo. In caso di difesa a tre, sulla linea dei centrocampisti potrebbero trovare spazio Politano o Vergara, mentre a sinistra si potrebbe adattare qualche esterno offensivo. Con la difesa a quattro, invece, non è escluso che sulla corsia mancina venga schierato in via eccezionale un centrale, come Badiashile, che è mancino. Il tecnico riflette, consapevole che l'infortunio di Favasuli riduce ulteriormente le opzioni e potrebbe spingerlo a ripensare il modulo.