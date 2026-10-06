Allegri cambia il programma, niente allenamento congiunto col Giugliano: il motivo

Allegri cambia il programma del Napoli durante la sosta: salta l’allenamento congiunto previsto contro il Giugliano.

Cambio di programma a Castel Volturno durante la sosta per le Nazionali. Il Napoli, dopo l’allenamento congiunto disputato con l’Avellino, aveva programmato un secondo test contro un’altra formazione campana. L’avversario individuato era il Giugliano, formazione impegnata nel girone C di Lega Pro. Secondo quanto riportato da Il Roma, però, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di modificare il piano inizialmente stabilito, rinunciando alla seduta congiunta.

Napoli-Giugliano cancellato, Allegri sceglie un lavoro specifico per gli azzurri rimasti a Castel Volturno

Dietro il dietrofront ci sarebbe una precisa scelta dello staff tecnico. Allegri avrebbe infatti preferito impostare un programma di lavoro differente per i calciatori che non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali, sfruttando gli ultimi giorni della sosta per migliorarne la condizione. Niente secondo allenamento congiunto, dunque, dopo quello con l’Avellino: il tecnico punta su un lavoro mirato a Castel Volturno in vista della ripresa degli impegni ufficiali.