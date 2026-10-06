Infortunio Olivera non è la prima volta? Il Mattino: "Qualcosa nel trattamento non ha funzionato"

Sui quotidiani oggi in edicola si analizza l'infortunio subito in Nazionale da Mathias Olivera, terzino del Napoli, che ha riportato una lesione distrattiva al muscolo otturatore esterno destro. Non si tratta di un problema grave, ma rischia di rivelarsi particolarmente fastidioso. Il quotidiano si sofferma su un dettaglio: il muscolo coinvolto è un rotatore esterno dell'anca, sottoposto a sollecitazione durante la normale attività sportiva.

Un problema già visto e la speranza di un recupero rapido

Per l'uruguaiano non è la prima volta, e secondo Il Mattino oggi in edicola, "evidentemente qualcosa nel normale trattamento non ha funzionato". C'è però anche una nota positiva: il difensore si è fermato subito non appena ha avvertito dolore, evitando così complicazioni ulteriori. Per questo si spera che i tempi di recupero possano rivelarsi più brevi del previsto.