Blitz a sorpresa di ADL, Manna lascia di corsa un bar: vertice con Allegri
La visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno avrebbe sorpreso anche Giovanni Manna. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, il direttore sportivo del Napoli si trovava in un noto bar napoletano per fare colazione quando avrebbe ricevuto la notizia dell'arrivo inatteso del presidente, tanto da essere costretto a lasciare rapidamente il locale per raggiungere il centro sportivo. Una visita non programmata che avrebbe spiazzato l'ambiente azzurro e che si è trasformata nell'occasione per un confronto diretto con Massimiliano Allegri e lo stesso Manna.
De Laurentiis-Allegri-Manna, un'ora di vertice per rilanciare il Napoli
Il faccia a faccia sarebbe durato circa un'ora, con De Laurentiis intenzionato a fare il punto sul momento della squadra e a individuare la strada per la ripartenza. “Un’ora di confronto. Serrato. Inatteso. Il presidente De Laurentiis arriva a Castelvolturno per annusare l’aria e fare il punto della situazione. Obiettivo: disinnescare le tensioni e tracciare la rotta della ripartenza”. La presenza del presidente in zona sarebbe legata anche agli sviluppi burocratici e ai rilievi relativi alle aree destinate al nuovo centro sportivo di Qualiano, ma l'occasione è servita soprattutto per confrontarsi con l'area tecnica. Un vertice arrivato dunque a sorpresa, con De Laurentiis, Allegri e Manna chiamati a fare il punto sul presente del Napoli e sulle mosse necessarie per invertire la rotta.
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