ADL-Allegri, nessun ultimatum: il presidente ribadisce piena fiducia al tecnico

De Laurentiis conferma la piena fiducia ad Allegri: nessun ultimatum nel vertice con Manna a Castel Volturno.

Nessun ultimatum e nessuna panchina in discussione. Durante la sosta erano circolate diverse indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri, nonostante siano trascorse appena cinque giornate dall’inizio della stagione. A sgombrare il campo da qualsiasi dubbio ci avrebbe pensato direttamente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel vertice di ieri a Castel Volturno con il tecnico e il direttore sportivo Giovanni Manna, il presidente del Napoli ha confermato la propria piena fiducia in Allegri, senza fissare scadenze o ultimatum in vista delle prossime partite.

De Laurentiis-Allegri, confronto sulle criticità e messaggio di compattezza al Napoli

Il confronto è durato circa un’ora e si è svolto in assenza dei calciatori, convocati per l’allenamento pomeridiano. De Laurentiis ha approfittato dell'occasione per confrontarsi con Allegri e Manna sul momento attraversato dalla squadra, analizzando le problematiche emerse nelle ultime settimane. “Analizzate nel dettaglio le ultime criticità tattiche e gestionali emerse nel recente periodo, con un messaggio di compattezza rivolto a tutto il gruppo. De Laurentiis ha ribadito a chiare lettere la piena fiducia nei confronti del tecnico”. Un segnale netto da parte del presidente, che vuole affrontare la ripresa del campionato facendo quadrato intorno all’allenatore e al gruppo, chiamati ora a trasformare la fiducia della società in una risposta sul campo.