Juve, il club sta con Spalletti: sotto accusa la squadra, col Napoli vietato fallire

Juve in ritiro dopo Genova: per il club non è Spalletti il primo colpevole, sotto accusa la squadra. Col Napoli vietato sbagliare

Secondo Tuttosport, per il club bianconero non è Spalletti il primo colpevole della crisi della Juventus. Dopo la sconfitta di Genova contro il Genoa, la società avrebbe infatti deciso di spostare l’attenzione sulla squadra, finita sotto accusa per il rendimento e per la mancanza di anima mostrata nell’ultima uscita. Una lettura che ribalta il clima delle ultime ore, quando il futuro del tecnico sembrava appeso a un filo e il club era descritto come furioso, e che fa capire come la proprietà non voglia, almeno per ora, scaricare l’allenatore.

Ritiro e momento delicato: col Napoli vietato sbagliare

In questo contesto, per i bianconeri scatta il ritiro, a testimonianza di un momento molto delicato per tutto l’ambiente. L’obiettivo è ritrovare compattezza e concentrazione in vista dello scontro diretto di domenica con il Napoli allo Stadium, che il quotidiano considera una gara in cui è vietato sbagliare. Per Spalletti e per i suoi giocatori è un esame senza appello: una nuova battuta d’arresto contro la squadra di Allegri, reduce dal poker di Monza e dal 3-3 con la Roma, rischierebbe di complicare ulteriormente la situazione di classifica e di alimentare dubbi sul futuro della panchina.

Allegri in tribuna, Landucci al comando

Il Napoli si presenta a Torino con entusiasmo ritrovato, anche se con diverse assenze, tra cui il regista Lobotka, fermo per circa sei settimane, e senza Allegri in panchina per squalifica. A guidare la squadra sarà il vice Marco Landucci, già protagonista del successo di Monza. Per gli azzurri è l’occasione di consolidare il cambio di passo, mentre per la Juventus è la sfida che può segnare il resto della stagione.