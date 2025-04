Monza-Napoli, in arrivo nuovo divieto di trasferta per i napoletani: il motivo

Centinaia di persone a volto coperto, con manganelli, tubi di plastica e bombe carta, hanno forzato i tornelli.

Si va verso un nuovo divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista della gara di Monza del Sabato Santo, 19 aprile (ore 18). Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il motivo? Gli episodi registrati lunedì all’esterno dello stadio Dall’Ara prima di Bologna-Napoli che hanno macchiato una giornata di festa e di sport. Prima del fischio d’inizio, infatti, si sono verificati alcuni incidenti tra i tifosi napoletani e le forze dell’ordine che cercavano di impedire il contatto con i sostenitori del Bologna.

Nell'occasione, un agente della Digos è stato ferito dopo aver subito un colpo alla testa, riportando contusioni. Il tutto è stato documentato dalla Questura di Bologna: e ora si dovranno attendere le decisioni del Casms".