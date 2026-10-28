"Parole pesanti nel finale contro la Roma": ecco perchè Allegri ha rinunciato al ricorso

Massimiliano Allegri ha deciso di non presentare ricorso contro le due giornate di squalifica rimediate dopo la sfida contro la Roma. Il tecnico del Napoli non sarà dunque in panchina questa sera contro il Monza e dovrà rinunciare anche alla trasferta di domenica sul campo della Juventus, una partita particolarmente significativa per il suo passato in bianconero. A soffermarsi sulla vicenda è l'edizione odierna di Tuttosport, che riprende le parole pronunciate dall'allenatore durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro il Monza: "Ho deciso di rinunciare al ricorso".

Allegri rinuncia al ricorso: salterà anche la Juventus

Una scelta che, secondo il quotidiano, potrebbe essere maturata dopo un'attenta valutazione delle possibilità di ottenere una riduzione della squalifica. Tuttosport evidenzia infatti come sia probabile che il Napoli abbia considerato "il rischio di vedersi respinto il ricorso", anche alla luce di quanto accaduto al termine della partita contro la Roma.

Il giornale sottolinea inoltre che "parole e tensioni divampate nello spogliatoio contro la Roma sono state pesanti", circostanze che potrebbero aver influito sulla decisione del club di non procedere.