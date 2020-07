Moviola CdS boccia Giua: "Ha dato due rigorini, è ancora acerbo"

Bocciato senza attenuanti dal Corriere dello Sport Antonio Giua, arbitro di Parma-Napoli. Voto 5 per i diversi errori commessi durante la partita. Il primo, secondo la moviola del quotidiano, è un 'rigorino', così come il secondo, quello concesso al Napoli. C'era il terzo, secondo il Corriere, perché Koulibaly da dietro tocca Kulusevski che è in vantaggio e cerca il contatto (che arriva). Ma nel complesso Giua è rimandato: "Acerbo e fa storcere la bocca. Sotto i ponti deve passare ancora tanta acqua...".