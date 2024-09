Moviola Cds: "Non c'era rigore per il Napoli. Kvaratskhelia non è da rosso"

Voto 6 a Manganiello, arbitro di Napoli-Monza, nella moviola del Corriere dello Sport, che scrive: "Partita semplice per Manganiello, che pure in un paio di casi riesce ad accenderla (è stato spesso circondato dai giocatori), come a volersela complicare".

L'episodio clou? Un rigore reclamato dal Napoli: "Il contatto con la punta del piede sullo scarpino (appena sotto il malleolo) di Bianco su Di Lorenzo proprio sulla linea (che fa parte dell’area, quindi saremo dentro) è stato giudicato correttamente come non rigore. Più complicato dipanare il rebus per un contatto, sempre in area del Monza, fra Bondo e Politano: il giocatore del Monza arriva sul pallone ma colpisce anche la gamba destra dell’azzurro, che finisce a terra. Manganiello si fida e fa proseguire. Chiedeva il rosso per Kvara, il Monza, ma l’intervento ai danni di Pedro Pereira (gli va sopra incredibilmente ad entrambe le caviglie) è del tutto fortuito e casuale, il giallo che arriva è corretto".