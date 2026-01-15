Moviola Gazzetta, promosso Fabbri e il Var: "Fuorigioco c'è anche se di centimetri"

Voto 6 all'arbitro Fabbri e alla sestina di Napoli-Parma per la moviola de La Gazzetta dello Sport che sintetizza così gli episodi chiave della partita di ieri al Maradona: "Minuto 11, il Napoli segna con McTominay che risolve una mischia, Fabbri indica il centrocampo ma Gariglio e La Penna in sala Var gli dicono di aspettare. Non ci sono irregolarità dentro l'area ma un fuorigioco di Mazzocchi, con la spalla di qualche centimetro oltre il piede di Keita. Al 47', protesta di McTominay per un presunto mani di Circati, ma la palla sbatte sul petto del difensore del Parma. Rischia Estevez per una spallata a McTominay in area di rigore a palla lontana".