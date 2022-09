Moviola CdS: "Dubbi sul rigore: Ndombélé sembra prendere più il pallone"

Pur non eccellendo, l'arbitro Marcenaro non sfigura nella sua prima direzione con una big del campionato

Pur non eccellendo, l'arbitro Marcenaro non sfigura nella sua prima direzione con una big del campionato. L'unico piccolo neo è legato all'assegnazione del calcio di rigore al Lecce contro il Napoli: una chiamata sulla quale permane qualche dubbio. Il contatto tra Ndombélé e Di Francesco - fa notare il Corriere dello Sport - non è chiarissimo, e l'impressione è che il centrocampista azzurro vada soprattutto sul pallone: "Perché, con l’irruenza di uno che vuole calciare, avesse preso la gamba di Di Francesco rischiava di rompergliela". Una zona di grigio che non pregiudica ad ogni modo la sufficienza per il fischietto della sezione di Genova.