Moviola Cds: "Letexier si piace troppo. Su Rudiger dubbio rosso..."

© foto di Federico De Luca 2023

Se Letexier davvero è fra i giovani più bravi, ha una pericolosa attitudine: si piace troppo e così esagera. Lo si legge sul Corriere dello Sport nella moviola odierna post Real-Napoli: "Rischia molto Rüdiger quanto entra a gamba alta su Zielinski: se live può sembrare in dinamica, al rallenty si nota come il difensore lascia la gamba molto alta un attimo in più della naturale dinamica, minando l’involontarietà".