Moviola Gazzetta - Nessun dubbio sul rigore: de Vrij fa fallo su Osimhen

Qualche tifoso, ovviamente a Milano, ha criticato la decisione dell'arbitro Doveri di assegnare il calcio di rigore in favore del Napoli. Ma per La Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi: "L’episodio chiave del match è il calcio di rigore concesso al Napoli al 4’ del primo tempo. Su cross basso dalla sinistra di Zielinski, Osimhen anticipa De Vrij - deviando leggermente il pallone - e subisce il contatto falloso dell’olandese che colpisce con il sinistro il piede destro dell’attaccante nigeriano. L’azione prosegue e si conclude con un tiro a lato di Di Lorenzo. Doveri non interviene subito, ma viene richiamato correttamente alla review dal Var Di Paolo: nessun dubbio nella concessione del calcio di rigore".