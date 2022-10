Moviola Gazzetta: "Rigore netto per il Napoli, quello dell'Ajax è un mistero"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua moviola definisce 'misterioso' il rigore assegnato ieri all'Ajax, ecco quanto si legge

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua moviola definisce 'misterioso' il rigore assegnato ieri all'Ajax, ecco quanto si legge nel dettaglio: "Dei due rigori, uno per parte: il primo è netto, l'altro fantasma. Al 14' del secondo tempo, con il Napoli in vantaggio per 2-1, Ndombelé si avvita al limite dell'area e scaglia una bomba verso la porta olandese che si spegne sul braccio sinistro di Timber largo nonostante il movimento a proteggersi: rigore e ammonizione impeccabili dopo il check al monitor. Non lo stesso avviene al 36' nell'area opposta dove l'arbitro tedesco Zwayer scorge una cintura di Juan Jesus su Brobben molto dubbia. In questo caso il Var non può intervenire in quanto spetta solo all'arbitro in campo valutare l'intensità di questo tipo di contatti".