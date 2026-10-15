Napoli, tre recuperi per Venezia: Allegri può allargare le rotazioni
Tre buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della trasferta contro il Venezia. Il Napoli ritrova Alisson Santos, Frank Anguissa e Mathias Olivera, tutti tornati ad allenarsi con il resto della squadra a Castel Volturno. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sui recuperi degli azzurri dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal.
Napoli, Alisson Santos torna in gruppo: recuperati anche Anguissa e Olivera in vista del Venezia
"Alisson Santos è tornato ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno e ha voluto condividere sui social l’emozione del rientro", scrive il quotidiano. Il brasiliano ha festeggiato il ritorno pubblicando alcuni scatti della seduta accompagnati da un messaggio: "Sono davvero felice di tornare ad allenarmi in gruppo e di essere pronto per aiutare la squadra".
Non soltanto Alisson. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, anche "due pilastri dei due scudetti come Anguissa e Olivera sono tornati ad allenarsi col resto della squadra", confermando quanto anticipato da Allegri alla vigilia della sfida europea.
I tre calciatori viaggiano dunque verso il ritorno tra i convocati per Venezia. Secondo il quotidiano, "tutti e tre dovrebbero rientrare tra i convocati per Venezia",
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