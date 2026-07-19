Napoli su Badiashile: il Chelsea dice no al prestito, il sondaggio azzurro resta congelato

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Gli azzurri hanno sondato il terreno per il difensore centrale francese, in uscita dai Blues. Risposta da Londra negativa, la situazione

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi anche sul fronte delle occasioni, quelle piste che si aprono quando tra i club di vertice della Premier League emergono calciatori considerati in esubero. Tra questi rientra Benoit Badiashile, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea, sul quale la dirigenza azzurra ha deciso di informarsi con un sondaggio esplorativo. Una strategia, quella di guardare tra gli scarti delle big inglesi, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport resta sempre una strada percorribile, a patto però di individuare la formula economica giusta per portarla a termine.

La risposta del Chelsea: niente prestito

Ed è proprio sulla formula che si è arenato, almeno per il momento, l'interesse del Napoli. Il Chelsea ha risposto picche al sondaggio degli azzurri, facendo sapere che Badiashile è sì un calciatore in uscita dal club londinese, ma che i Blues non intendono privarsene con la formula del prestito. Una porta che dunque per ora resta chiusa, nonostante la volontà della società inglese di liberarsi del cartellino del difensore transalpino nel corso della sessione estiva.

Discorso rimandato ad agosto

Nonostante lo stop iniziale, la pista non è comunque da considerarsi definitivamente tramontata. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il dialogo tra le parti resta rimandato e non chiuso, con la possibilità che la situazione possa sbloccarsi più avanti nel corso della finestra di mercato, magari con l'avvicinarsi della scadenza di agosto, quando i club sono spesso più propensi a rivedere le proprie pretese pur di sfoltire la rosa. Il Napoli osserva dunque con attenzione gli sviluppi, pronto a tornare alla carica qualora le condizioni dovessero cambiare.