Torna di moda la pista Gatti: Allegri lo stima, ma il Napoli attende

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Resta viva la candidatura del difensore della Juventus, particolarmente apprezzato dal nuovo tecnico azzurro per la difesa del Napoli

Tra i nomi che continuano a circolare in ottica mercato per rinforzare la retroguardia del Napoli c'è quello di Federico Gatti, difensore centrale della Juventus che può tornare di moda nelle prossime settimane. Il profilo del classe 1998 piace da tempo a Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo già allenato in bianconero e che continua a considerarlo un elemento affidabile per caratteristiche fisiche e duttilità tattica, doti che ben si sposerebbero con le esigenze del nuovo Napoli.

Il club ha le mani legate: prima vendere

Nonostante la stima del tecnico livornese, la trattativa non può al momento decollare per una questione di natura economica e di bilancio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la società di Aurelio De Laurentiis si trova infatti con le mani legate: prima di poter affondare il colpo per un nuovo centrale servono uscite, e la priorità assoluta in questa fase di calciomercato resta quella di sfoltire la rosa attraverso le cessioni, passaggio imprescindibile per liberare margine e risorse da reinvestire.

Un discorso rimandato, non archiviato

La pista Gatti resta dunque congelata più che tramontata, in attesa che il Napoli riesca a sbloccare la situazione sul fronte delle cessioni. Un'attesa paragonata dalla stessa Gazzetta a un vecchio adagio partenopeo, quello secondo cui la nottata prima o poi dovrà pur passare: un modo per sottolineare come la dirigenza azzurra confidi di poter tornare alla carica per il difensore juventino non appena le uscite dalla rosa permetteranno nuovi margini di manovra sul mercato.