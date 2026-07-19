Rafa Marin resta al Napoli: Allegri e Manna bloccano la cessione

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Complici i problemi fisici di Buongiorno e Beukema, il difensore spagnolo diventa una risorsa preziosa per la retroguardia azzurra

Rafa Marin resterà al Napoli. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela la scelta presa da Massimiliano Allegri e Giovanni Manna sul futuro del centrale spagnolo. Considerando le difficoltà fisiche che stanno riguardando Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, il club azzurro ha deciso che Rafa Marin possa rappresentare una pedina preziosa per la propria retroguardia, bloccando così in maniera definitiva la sua cessione.

Un piccolo spavento alla caviglia, poi il sospiro di sollievo

Secondo il quotidiano, nella parte finale della seduta pomeridiana di ieri Rafa Marin ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, ma l'entità del problema sarebbe lieve: il difensore ha lasciato il campo sereno e senza più bisogno di ghiaccio, scongiurando quindi qualsiasi rischio per la sua permanenza in gruppo.

Fuori dal mercato dopo la buona stagione al Villarreal

Il Corriere dello Sport ricorda come l'idea del club fosse già quella di confermare Rafa Marin dopo la buona annata disputata in prestito al Villarreal, ma con l'uscita di scena di Buongiorno e i problemi accusati da Beukema è svanito anche l'ultimo residuo dubbio sulla sua permanenza. Il difensore spagnolo è dunque ufficialmente fuori dal mercato e, dopo ventiquattro mesi di attesa, avrà ora l'opportunità di giocarsi le proprie carte per dimostrare, anche in Italia, di essere un difensore affidabile.