Oulai, il Napoli ci ha provato in extremis, ma nulla di fatto: è della Fiorentina

vedi letture

Nonostante un rilancio economico importante degli azzurri negli ultimi giorni, il classe 2006 del Trabzonspor ha scelto i viola

Il Napoli aveva provato a inserirsi con decisione nella corsa a Jean-Philippe Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor, presentando negli ultimi giorni un rilancio economico importante, superiore rispetto a quanto messo sul piatto dalla Fiorentina. Nonostante l'offerta più alta degli azzurri, però, il giocatore è destinato a vestire la maglia viola, con l'accordo tra il club turco e la Fiorentina che era già stato definito a cifre diverse rispetto a quelle proposte dal Napoli.

Fiorentina, un centrocampo costruito su misura

Secondo l'edizione fiorentina di Repubblica, l'arrivo di Oulai va a completare un centrocampo che il club toscano considera tatticamente compatibile e privo di controindicazioni: la mediana composta da Nicolò Fagioli e dai due nuovi innesti Atta e Oulai rappresenta, nelle intenzioni della dirigenza viola, un reparto costruito appositamente per alzare il livello di ambizione della squadra. Solo un'offerta fuori mercato per l'ex centrocampista della Juventus potrebbe in teoria far vacillare i piani della Fiorentina, ma non certo per ragioni legate al valore tecnico del giocatore.

Un'occasione sfumata per il centrocampo azzurro

Per il Napoli si tratta quindi di un'occasione sfumata sul fronte centrocampo, nonostante la disponibilità economica dimostrata negli ultimi giorni di trattativa. Il club azzurro dovrà ora orientarsi su altri profili per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione, lasciando la Fiorentina libera di completare il proprio reparto con l'arrivo di Oulai dal Trabzonspor.