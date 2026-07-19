Zeballos e Favasuli, il Napoli aspetta: prima le cessioni, poi gli acquisti

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L'ala del Boca Juniors e il terzino del Catanzaro restano due nomi caldi per il club di De Laurentiis, ma prima bisogna cedere

Il Napoli continua a monitorare con interesse i profili di Exequiel Zeballos, ala argentina del Boca Juniors, e Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro. Entrambi i giocatori piacciono molto al club azzurro, ma al momento le rispettive trattative restano congelate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta della classica dinamica di mercato che caratterizza questa fase della sessione estiva per il Napoli.

Solo le cessioni possono sbloccare gli acquisti

Il quotidiano è chiaro su un punto: senza uscite, il Napoli non potrà affondare il colpo su Zeballos e Favasuli. Il club azzurro sta infatti lavorando in parallelo su diverse cessioni per fare cassa e liberare spazio in rosa, condizione necessaria per completare i nuovi arrivi.

Il fronte uscite: da Cajuste a Rao

Sul fronte delle cessioni, il Corriere dello Sport fa il punto su diverse trattative in corso: Jens Cajuste piace al Genoa, mentre Alessio Zerbin e Elmin Hasa sono seguiti dal Frosinone, con il Verona interessato anche a Zerbin. Walid Cheddira è invece nei radar di Padova e Verona, Giuseppe Ambrosino piace al Modena, e Emanuele Rao è ormai vicino al passaggio al Palermo. Solo con la definizione di questi movimenti in uscita il Napoli potrà quindi sbloccare gli obiettivi per il reparto offensivo e la corsia destra.