Meret titolare per Allegri, ora si lavora al rinnovo: le cifre

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Il portiere friulano inizierà la stagione con il contratto in scadenza, ma secondo Il Mattino il prolungamento potrebbe finire sul tavolo insieme al dossier Lukaku

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sulla porta del suo Napoli: sarà Alex Meret il titolare per la prossima stagione. Una scelta tecnica netta, che il tecnico livornese non sembra affatto disposto a rimettere in discussione, anche se il portiere friulano si avvicina all'inizio dell'annata con il contratto in scadenza.

Il rinnovo può passare dal tavolo Lukaku

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'occasione per discutere del prolungamento di Meret potrebbe presentarsi nel momento in cui l'agente Federico Pastorello incontrerà il direttore sportivo Giovanni Manna per fare chiarezza sul futuro di Romelu Lukaku, altro assistito del procuratore. In quella sede, non è escluso che venga affrontato anche il tema del rinnovo del portiere, forte della fiducia totale che Allegri ripone in lui.

Uno stipendio già alto e una storia di rinnovi

Meret percepisce attualmente un ingaggio da 4,6 milioni di euro e si troverebbe, in caso di accordo, di fronte al suo terzo rinnovo con la maglia del Napoli. Il portiere ha firmato il primo contratto con il club azzurro nel 2018, per poi prolungare nel 2022 e ancora nel 2025, un percorso che testimonia la centralità del suo ruolo all'interno della rosa negli ultimi anni.