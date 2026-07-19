Emanuele Rao verso il Palermo: Allegri dà il via libera alla cessione

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Secondo l'edizione palermitana di Repubblica, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo: manca solo l'ultimo passaggio per il trasferimentoi in rosanero

Emanuele Rao è ormai in procinto di lasciare il Napoli per accasarsi al Palermo. Stando a quanto riportato dall'edizione palermitana di Repubblica, la trattativa per il trasferimento del giovane esterno sarebbe praticamente in dirittura d'arrivo, con l'operazione che potrebbe chiudersi a breve.

Il via libera di Allegri da Dimaro

Secondo il quotidiano, anche il nuovo allenatore azzurro Massimiliano Allegri avrebbe dato il proprio assenso alla cessione dell'ex Bari direttamente dal ritiro di Dimaro Folgarida. Un via libera che conferma come il classe 2003 non rientri più nei piani tecnici del club partenopeo per la prossima stagione, aprendo così la strada definitiva al trasferimento in Sicilia.

Il Palermo si muove in entrata: arriva Fortin dal Lens

Repubblica collega la cessione di Rao anche ad altri movimenti in entrata del Palermo: dal Lens, infatti, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto il classe 2003 Mattia Fortin, il cui approdo in azzurro è stato già ufficializzato. Un tassello che si inserisce nel più ampio disegno di ricambio generazionale che il club sta portando avanti in questa sessione di mercato.