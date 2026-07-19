Buongiorno vola a Barcellona per il consulto medico: ecco i tempi di recupero

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Il difensore azzurro, costretto a saltare il ritiro di Dimaro Folgarida per un problema al ginocchio, sarà visitato dal professor Ramon Cugat.

Alessandro Buongiorno è atteso in Catalogna per un consulto medico specialistico dal professor Ramon Cugat, in merito al problema al ginocchio che lo ha fermato proprio alla vigilia del ritiro estivo di Dimaro Folgarida. Un infortunio arrivato in maniera del tutto inattesa, che ha colto di sorpresa sia il difensore sia l'ambiente Napoli, che non si aspettava una notizia di questa portata proprio in un momento cruciale della preparazione.

Due scenari sul tavolo: terapie o intervento chirurgico

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro a breve termine di Buongiorno dipenderà dall'esito del consulto in Spagna. Qualora le terapie conservative dovessero dare una risposta positiva, scongiurando quindi la necessità di operarsi, il difensore potrebbe tornare a disposizione di Allegri in un arco di tempo compreso tra 40 e 50 giorni. Uno scenario ben più complicato si aprirebbe invece in caso di esito negativo delle terapie: il ricorso alla chirurgia diventerebbe inevitabile, con tempi di recupero che salirebbero fino a circa tre mesi.

Una tegola pesante per il reparto arretrato azzurro

L'eventualità di un lungo stop rappresenterebbe un contrattempo non da poco per il Napoli, che dovrebbe fare a meno di uno dei propri titolari in difesa proprio nella delicata fase di avvio di stagione. Nelle prossime ore si attendono maggiori certezze sull'esito del consulto catalano, che chiarirà definitivamente l'entità del problema e i reali tempi di recupero del difensore.