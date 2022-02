Napoli-Barcellona, probabili formazioni CdS: niente Juan Jesus, tocca a Mario Rui

Luciano Spalletti deve sciogliere ancora qualche ballottaggio in vista della sfida col Barcellona, ma il più delle scelte è stato fatto.

Luciano Spalletti deve sciogliere ancora qualche ballottaggio in vista della sfida col Barcellona, ma il più delle scelte è stato fatto. In difesa, a differenza dell'andata, non dovrebbe esserci Juan Jesus ma Mario Rui sulla sinistra. Sulla trequarti Insigne titolare, Politano no: c'è Elmas a destra. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, de Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres