Napoli-Buongiorno, Tuttosport: "Merito di Conte, senza di lui non avrebbe già deciso"

Si va verso la definizione per Alessandro Buongiorno al Napoli. Non ha dubbi Tuttosport che racconta che dall’inizio della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore di Conte, che lo ha fortemente voluto e che anche in questi ultimi giorni ha avuto più volte l’occasione per parlargli telefonicamente. Buongiorno è uan richiesta di Conte sin dal primo giorno ed il quotidiano non ha dubbi che la figura del tecnico sia stata decisiva:

"L'ha chiesto espressamente sin dal primo giorno e se non fosse arrivato a Napoli un allenatore così esperto e carismatico, espressione vivente di una tensione spasmodica per la vittoria con alle spalle un palmarés ricco di successi, dubitiamo fortemente che il gioiello del Torino avrebbe già preso una decisione tanto importante per la sua vita". Al Torino 35mln più 5 di bonus, di cui 4 abbastanza facili. Inutili i tentativi dell'Inter ed anche l'ultimo della Juventus che ha trovato nuovamente la porta chiusa da parte del giocatore: "Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo...".