Napoli-Cagliari, probabili formazioni CdS: un solo cambio per Spalletti?

L'unica novità di formazione che Luciano Spalletti ha in mente per il Cagliari è legata all'attacco: fuori Lozano, Politano dovrebbe tornare titolare. Il Corriere dello Sport nelle sue probabili formazioni fa sapere che per il resto potrebbero essere confermati sia Rrahmani che Zielinski, preferiti rispettivamente a Manolas e Zielinski. Di seguito le probabili del match.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti