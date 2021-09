Napoli-Cagliari, probabili formazioni Gazzetta: confermato Rrahmani, Spalletti cambia poco

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per la sfida di stasera contro il Cagliari? Secondo La Gazzetta dello Sport non è prevista nessuna rivoluzione e l'allenatore di Certaldo potrebbe confermare quasi in toto l'undici visto a Genova con la Sampdoria. L'unico cambio dovrebbe essere Politano per Lozano. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro; Keita